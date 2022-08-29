Сухорукова (Дружинина) Агафья дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Дружинина) Агафья дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Прохор

Мать: Дружинина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Федот Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Степан Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Василий Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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