Сухорукова (Дружинина) Агафья дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Прохор
Мать: Дружинина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Степан Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Василий Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно