Коблякова (Коблякова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Коблякова) Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Коблякова) Соломонида Федотовна

Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кобляков Фотий Федотович

Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович

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