Коблякова (Коблякова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Коблякова) Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Коблякова) Соломонида Федотовна
Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кобляков Федот Харитонович