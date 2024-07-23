Терентьева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вокуева Людмила Абрамовна
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вокуев Вячеслав Абрамович
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вокуева Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1962
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич
Смерть
Неизвестно