Терентьева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вокуева Людмила Абрамовна

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Вячеслав Абрамович

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Иван Абрамович

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Дмитрий Абрамович

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вокуева Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Вокуев Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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