Ахунова (Ахмадуллина) Зайтуна Зиннатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунова (Ахмадуллина) Зайтуна Зиннатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ахунова Зухра Шахирзяновна

Рождение ребёнка
06.02.1952

Сын: Ахунов Сабирджан Салимьянович

Отец ребёнка: Ахунов Салимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахунова Нурия Салимьяновна

Отец ребёнка: Ахунов Салимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Нургалей Салимьянович

Отец ребёнка: Ахунов Салимьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Нурислам Салимьянович

Отец ребёнка: Ахунов Салимьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунов Салимьян

Смерть
Неизвестно
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