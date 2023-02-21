Ахунова (Ахмадуллина) Зайтуна Зиннатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1952
Сын: Ахунов Сабирджан Салимьянович
Отец ребёнка: Ахунов Салимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахунова Нурия Салимьяновна
Отец ребёнка: Ахунов Салимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Нургалей Салимьянович
Отец ребёнка: Ахунов Салимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Нурислам Салимьянович
Отец ребёнка: Ахунов Салимьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахунов Салимьян
Смерть
Неизвестно