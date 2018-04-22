Дробышевский Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДробышевский Михаил Алексеевич

Дробышевский Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1960

Дата смерти

22.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1960

Отец: Дробышевский Алексей Степанович

Мать: Дробышевская (Гладкова) Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробышевская Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
15.10.1983

Дочь: Дробышевская Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Дробышевская Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
28.07.1985

Дочь: Дробышевская Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Дробышевская Лариса Григорьевна

Смерть
22.04.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.