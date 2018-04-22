Дробышевский Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1960
Дата смерти22.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1983
Дочь: Дробышевская Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Дробышевская Лариса Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1985
Дочь: Дробышевская Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Дробышевская Лариса Григорьевна
Смерть
22.04.2018