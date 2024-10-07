Матвей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Кузьма Устинович
Мать: Марфа Поликарповна
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Артем Матвеевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно