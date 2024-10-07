Матвей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Кузьмич

Матвей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кузьма Устинович

Мать: Марфа Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Артем Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.