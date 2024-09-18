Бударгина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бударгин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бударгина Елизавета
Отец ребёнка: не указан