Заболотский Алексей Иванович
Место рожденияВолковыск, Российская империя
Дата рождения1884
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Заболотский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Заболотская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Заболотский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Заболотская Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Смерть
1937