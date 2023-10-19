Заболотский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотский Алексей Иванович

Заболотский Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Волковыск, Российская империя

Дата рождения

1884

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковыск, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Заболотский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Заболотская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Заболотский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Заболотская Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close