Ушакова (Кочнова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1924
Дата смерти19.11.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924
Рождение ребёнка
10.10.1947
Рождение ребёнка
03.01.1949
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
12.11.1951
Рождение ребёнка
?.04.1956
Рождение ребёнка
20.04.1958
Рождение ребёнка
02.04.1965
Смерть
19.11.1984