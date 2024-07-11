Ушакова (Кочнова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Кочнова) Мария Николаевна

Ушакова (Кочнова) Мария Николаевна

Место рождения

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.09.1924

Дата смерти

19.11.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924

Отец: Кочнов Николай Иванович

Мать: Кочнова-Янькина (Янькина) Ольга Ефимовна

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Бракосочетание
12.11.1951

Муж: Ушаков Николай Васильевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.11.1984
Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.