Кутузова (Побежимова) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Побежимова) Инна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Юрий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Кутузов Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Кутузов Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
24.11.1975

Сын: Кутузов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Кутузов Юрий Андреевич

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