Кутузова (Побежимова) Инна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1967
Сын: Кутузов Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: Кутузов Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
24.11.1975
Отец ребёнка: Кутузов Юрий Андреевич