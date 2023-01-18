Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Афанасьевна

Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Отец

После 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1800 г.р.

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1857 г.р.
Вычислено 1859 г.р.
1861 г.р.

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Место
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Рождение
Вычислено 1824

Отец: Афанасий Тарасович

Мать: Пелагея Егоровна

Смена имени
Неизвестно
Мавра - Марфа. В исповедных ведомостях раннего периода (в составе семьи отца) упрминается под именем Мавра. Позже в семье появилась младшая дочь, которую также назвали Маврой. Вероятнее всего уже во в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Даниил Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Агапия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
08.03.1861

Сын: Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1866

Дочь: Билярова (Билярова) Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1880

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