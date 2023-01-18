Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Отец: Афанасий Тарасович
Мать: Пелагея Егоровна
Смена имени
Неизвестно
Мавра - Марфа. В исповедных ведомостях раннего периода (в составе семьи отца) упрминается под именем Мавра. Позже в семье появилась младшая дочь, которую также назвали Маврой. Вероятнее всего уже во в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Даниил Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Герасим Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Агапия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
08.03.1861
Сын: Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
10.10.1866
Дочь: Билярова (Билярова) Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Смерть
До 1880