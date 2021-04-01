Романенко Алла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1946
Дата смерти01.04.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1946
Отец: Белов Сергей Никанорович
Мать: Белова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1969
Дочь: Васильева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Долотов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1974
Сын: Романенко Петр Анатольевич
Отец ребёнка: Романенко Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2021