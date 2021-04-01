Романенко Алла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Алла Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1946

Дата смерти

01.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1946

Отец: Белов Сергей Никанорович

Мать: Белова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1969

Дочь: Васильева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Долотов Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1974

Сын: Романенко Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Романенко Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Анатолий Петрович

Смерть
01.04.2021
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