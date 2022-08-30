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Федоров Денис Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2006

Сын: Федоров Евгений Денисович

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Рождение ребёнка
01.10.2008

Сын: Федоров Егор Денисович

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Рождение ребёнка
05.04.2017

Дочь: Федорова Арина Денисовна

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