Федоров Денис Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.2006
Сын: Федоров Евгений Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2017
Дочь: Федорова Арина Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности