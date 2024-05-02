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Богатырев Павел Евдокимов

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Богатырев Евдоким

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Фекла Гаврилова

Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Богатырев Исидор Павлов

Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сергеева (Богатырева) Александра Павлова

Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Богатырева Афанасья Павлова

Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Сын: Богатырев Михайло Павлов

Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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