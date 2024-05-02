Богатырев Павел Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Богатырев Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1872
Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сергеева (Богатырева) Александра Павлова
Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Богатырева Афанасья Павлова
Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Богатырева Фекла Гаврилова
Смерть
Неизвестно