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Шурыгин Козьма Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.

Отец: Шурыгин Афанасий

Мать: Шурыгина Ирина Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Анна Емельянова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702 ст.

Сын: Шурыгин Дмитрей Козьмин

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Шурыгин Никита Козьмин

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: (Шурыгина) Парасковея Козьмина

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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