Шурыгин Козьма Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.
Отец: Шурыгин Афанасий
Мать: Шурыгина Ирина Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурыгина Анна Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1706 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: (Шурыгина) Парасковея Козьмина
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Емельянова
Смерть
Неизвестно