Бодров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911 ст.
Отец: Бодров Иван Гаврилович
Мать: Бодрова Мария Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
08.05.1911 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодрова (Денисова) Евгения Павловна
Призыв на военную службу
?.08.1941
Михнево, Ступино, Московская область
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Неизвестно