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Бодров Николай Иванович

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

07.05.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911 ст.

Отец: Бодров Иван Гаврилович

Мать: Бодрова Мария Прохоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова (Денисова) Евгения Павловна

Крещение
08.05.1911 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодрова (Денисова) Евгения Павловна

Призыв на военную службу
?.08.1941
Михнево, Ступино, Московская область
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Неизвестно

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