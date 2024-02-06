Бормотов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1989

Отец: не указан

Мать: Бормотова Оксана

Рождение ребёнка
12.08.2009

Дочь: Бормотова Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Бормотова Валентина Витальевна

Рождение ребёнка
27.04.2017

Дочь: Бормотова Милена Михайловна

Мать ребёнка: Бормотова Валентина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотова Валентина Витальевна

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