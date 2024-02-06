Бормотов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1989
Мать: Бормотова Оксана
Рождение ребёнка
12.08.2009
Дочь: Бормотова Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Бормотова Валентина Витальевна
Рождение ребёнка
27.04.2017
Дочь: Бормотова Милена Михайловна
Мать ребёнка: Бормотова Валентина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно