(Мустафина) Салиха
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения1905
Дата смерти21.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мухутдинов Мустафия
Мать: (Багаутдинова) Майтап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мардиалимов Умяр
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
10.12.1931
Рождение ребёнка
28.03.1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
30.11.1943
Смерть
21.12.1976