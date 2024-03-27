(Мустафина) Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мустафина) Салиха

(Мустафина) Салиха

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.12.1976

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мухутдинов Мустафия

Мать: (Багаутдинова) Майтап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мардиалимов Умяр

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Рождение ребёнка
10.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Рождение ребёнка
30.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардиалимов Умяр

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.