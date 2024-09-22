Шут Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шут Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шут Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шут Владимир Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шут Владимир Архипович

Рождение ребёнка
10.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шут Владимир Архипович

Смерть
Неизвестно

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