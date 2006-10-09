Карпук Людмила Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1924
Дата смерти09.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924
Отец: Фесько Ефим Михайлович
Мать: Фесько Федора Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1955
Дочь: Константинова Алла Станиславовна
Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович
Рождение ребёнка
01.08.1957
Сын: Карпук Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович
Рождение ребёнка
15.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович
Смерть
09.10.2006