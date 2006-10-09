Карпук Людмила Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпук Людмила Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1924

Дата смерти

09.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924

Отец: Фесько Ефим Михайлович

Мать: Фесько Федора Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1955

Дочь: Константинова Алла Станиславовна

Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович

Рождение ребёнка
01.08.1957

Сын: Карпук Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович

Рождение ребёнка
15.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпук Станислав Антонович

Смерть
09.10.2006
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