Коровин Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коровин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Коровин Василий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно