Коровин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Коровин Семен Тимофеевич

Мать: Коровина Матрона Ивановна

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коровин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Коровин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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