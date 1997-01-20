Дмитренко Петр Иванович
Место рожденияпос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.
Дата рождения06.09.1932
Дата смерти20.01.1997
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932
Отец: Дмитренко Иван Сидорович
Мать: Дмитренко Анна Федоровна
пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1958
Сын: Дмитренко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна
Ломанка, Климовский район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1959
Дочь: Бегунова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна
Смерть
20.01.1997
Заречная Слобода, Зейский муниципальный район, Амурская область