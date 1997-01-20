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Дмитренко Петр Иванович

Место рождения

пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.

Дата рождения

06.09.1932

Дата смерти

20.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932

Отец: Дмитренко Иван Сидорович

Мать: Дмитренко Анна Федоровна

пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1958

Сын: Дмитренко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна

Ломанка, Климовский район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1959

Дочь: Бегунова Светлана Петровна

Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитренко Дарья Ивановна

Смерть
20.01.1997
Заречная Слобода, Зейский муниципальный район, Амурская область
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