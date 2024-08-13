Корчагин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1905 ст.
Дата смерти06.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1905 ст.
восприемн. Яков Иванов Репин и Дмитрия Степанова Корчагина дочь девица Анна
Смерть
06.12.1943
с сайта Память Народа: жена Мария Антоновна, захоронен Псковская обл., Невельский р-н, с. Сурмы. Дата призыва: 01.02.1942 Воинское звание: рядовой