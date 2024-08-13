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Корчагин Григорий Иванович

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.11.1905 ст.

Дата смерти

06.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1905 ст.

Отец: Корчагин Иван Григорьевич

Мать: (Репина) Анисья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Яков Иванов Репин и Дмитрия Степанова Корчагина дочь девица Анна
Смерть
06.12.1943
с сайта Память Народа: жена Мария Антоновна, захоронен Псковская обл., Невельский р-н, с. Сурмы. Дата призыва: 01.02.1942 Воинское звание: рядовой

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