Варварина (Варварина) Аграфена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Варварин Макар Васильевич
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Варварин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.03.1840
Сын: Варварин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
18.09.1841
Дочь: (Варварина) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.03.1843
Дочь: (Варварина) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Рождение ребёнка
05.09.1844
Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович
Смерть
Неизвестно