Варварина (Варварина) Аграфена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварина (Варварина) Аграфена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варварин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Варварин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Варварин Макар Васильевич

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Варварин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1840

Сын: Варварин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1841

Дочь: (Варварина) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1843

Дочь: (Варварина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1844

Сын: Варварин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Варварин Василий Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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