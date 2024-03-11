Цыганов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Цыганов Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна
Васина Поляна, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшина Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна
Смерть
Неизвестно