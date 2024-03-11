Цыганов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Цыганов Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна

Васина Поляна, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшина Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Цыганова Екатерина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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