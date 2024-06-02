Кухарь Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.2007
Дочь: Кухарь Регина Александровна
Мать ребёнка: Кухарь (Стажерова) Надежда Игоревна
Рождение ребёнка
17.02.2015
Дочь: Кухарь Софья Александровна
Мать ребёнка: Кухарь (Худорожкова) Светлана Александровна