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Кухарь Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1982

Отец: Кухарь Владимир Петрович

Мать: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухарь (Стажерова) Надежда Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухарь (Худорожкова) Светлана Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Кухарь (Стажерова) Надежда Игоревна

Рождение ребёнка
24.04.2007

Дочь: Кухарь Регина Александровна

Мать ребёнка: Кухарь (Стажерова) Надежда Игоревна

Рождение ребёнка
17.02.2015

Дочь: Кухарь Софья Александровна

Мать ребёнка: Кухарь (Худорожкова) Светлана Александровна

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