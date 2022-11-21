Беленький Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1920
Дата смерти15.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Беленькая) Лидия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Беленькая) Лидия Никитична
Смерть
15.06.1983