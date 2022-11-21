Беленький Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленький Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1920

Дата смерти

15.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Беленькая) Лидия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Беленькая) Лидия Никитична

Смерть
15.06.1983

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