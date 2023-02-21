Кармушин Михаил Ильич
Место рожденияЮжно-Казахстанская область, Манкен, с.Черновецк
Дата рождения1917
Дата смерти16.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.05.1943
хутор Красный
Мой дед (брат моей бабушки по матери) Кармушин Михаил Ильич умер от ран 16 мая 1943 года. Место службы ОПА 20 ДВКГСД. Звание: младший лейтенант. Должность: командир взвода. Партийность: член ВКП(б). Г... Показать все