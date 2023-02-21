Кармушин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармушин Михаил Ильич

Кармушин Михаил Ильич

avatar

Место рождения

Южно-Казахстанская область, Манкен, с.Черновецк

Дата рождения

1917

Дата смерти

16.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Южно-Казахстанская область, Манкен, с.Черновецк
Смерть
16.05.1943
хутор Красный
Мой дед (брат моей бабушки по матери) Кармушин Михаил Ильич умер от ран 16 мая 1943 года. Место службы ОПА 20 ДВКГСД. Звание: младший лейтенант. Должность: командир взвода. Партийность: член ВКП(б). Г... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close