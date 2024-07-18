Никифоров Дорофей Трофим Никифорович
Место рождения
Дата рождения29.05.1871
Дата смерти04.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1897
Рождение ребёнка
15.11.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна
Рождение ребёнка
06.09.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна
Смерть
04.08.1915