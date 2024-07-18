Никифоров Дорофей Трофим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Дорофей Трофим Никифорович

Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

29.05.1871

Дата смерти

04.08.1915

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Между 1828 и 1838 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1897

Жена: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Рождение ребёнка
15.11.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
04.08.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.