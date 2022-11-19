Минзямал Садретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минзямал Садретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1916

Дочь: Хуснуллина (Ахметова) Миннигуль Шагавалиевна

Отец ребёнка: Шагвали Шагиахметов

Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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