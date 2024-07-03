Петров Виктор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1925
Дата смерти18.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Корнилова) Алевтина Михайловна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
18.02.1994