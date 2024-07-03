Петров Виктор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Виктор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1925

Дата смерти

18.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Корнилова) Алевтина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
18.02.1994

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