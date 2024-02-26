Илья Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Иван Емельянов (Ич)
Мать: Матрена Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
Жена: Агрипена Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.
Сын: Николай Ильин (Ич)
Мать ребёнка: Агрипена Михайлова (Вна)
Смерть
Неизвестно