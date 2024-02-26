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Илья Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Иван Емельянов (Ич)

Мать: Матрена Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.10.1873 ст.

Жена: Агрипена Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.

Сын: Николай Ильин (Ич)

Мать ребёнка: Агрипена Михайлова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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