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Купцов Артемий Константинович
Купцов Артемий Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Купцов Константин Николаевич
1970 г.р.
Мать
Купцова Елена Витальевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2011
Отец:
Купцов Константин Николаевич
Мать:
Купцова Елена Витальевна
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