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Халиуллин Миннаша

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Халиулла Абдулманнафов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магруй

Рождение ребёнка
1913

Сын: Халиуллин Гусман Миннашевич

Мать ребёнка: Магруй

Рождение ребёнка
06.06.1918

Сын: Халиуллин Гумар Миннашевич

Мать ребёнка: Магруй

Рождение ребёнка
1925

Сын: Халиуллин Исхак

Мать ребёнка: Магруй

Рождение ребёнка
1926

Сын: Халиуллин Исмагил Миннашевич

Мать ребёнка: Магруй

Смерть
24.12.1930

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