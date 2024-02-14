Халиуллин Миннаша
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения1865
Дата смерти24.12.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Халиулла Абдулманнафов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магруй
Рождение ребёнка
1913
Сын: Халиуллин Гусман Миннашевич
Мать ребёнка: Магруй
Рождение ребёнка
06.06.1918
Сын: Халиуллин Гумар Миннашевич
Мать ребёнка: Магруй
Рождение ребёнка
1925
Сын: Халиуллин Исхак
Мать ребёнка: Магруй
Рождение ребёнка
1926
Сын: Халиуллин Исмагил Миннашевич
Мать ребёнка: Магруй
Смерть
24.12.1930