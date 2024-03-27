Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кийков Михаил Фомич
Отец ребёнка: Кийков Фома Никитович
Ростовская обл., Тарасовский р-н, Курнако-Липовский с/с.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кийков Николай Фомич
Отец ребёнка: Кийков Фома Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Кийков Фома Никитович
Смерть
Неизвестно