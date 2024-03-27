Соловьев Михаил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Михаил Харитонович

Место рождения

Иркутская обл., Качугский р-н, с. Верхоленск

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская обл., Качугский р-н, с. Верхоленск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьев Елизавета Аароновна

было еще два брака. Фамилия не менялась.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьев Елизавета Аароновна

Иркутск
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie1530819060/
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1422879968/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40162986/
Смерть
26.06.1982
Москва, город федерального значения Москва
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