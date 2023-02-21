Огнёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1914
Дочь: Бородулина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатеева Полина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огнёв Анатолий Васильевич
Смерть
Неизвестно