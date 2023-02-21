Огнёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Бородулина Софья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатеева Полина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнёв Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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