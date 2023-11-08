Шестаков Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Шестак Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Галина
Смерть
Неизвестно