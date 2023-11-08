Шестаков Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шестак Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Галина

Смерть
Неизвестно
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