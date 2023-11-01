Трефилова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1918
Дочь: Трефилова Клавдия Андриановна
Отец ребёнка: Трефилов Андриан Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Трефилов Андриан Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Михей Андрианович
Отец ребёнка: Трефилов Андриан Тарасович
Смерть
Неизвестно