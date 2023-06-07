(Столярова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столярова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария (Муся) Ивановна

Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1894

Сын: Столяров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896

Сын: Столяров Петр Иванович

Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908

Сын: Столяров Борис Иванович

Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
Неизвестно
Ташкент
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