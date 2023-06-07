(Столярова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария (Муся) Ивановна
Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Столяров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Столяров Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
Неизвестно
Ташкент