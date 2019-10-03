Парфёнов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Владимир Иванович

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Место рождения

Талиха

Дата рождения

02.01.1956

Дата смерти

03.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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1986 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Парфёнов Иван Викторович

Мать: Парфёнова (Медведева) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1986

Сын: Парфёнов Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.10.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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