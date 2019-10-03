Парфёнов Владимир Иванович
Место рожденияТалиха
Дата рождения02.01.1956
Дата смерти03.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1986
Сын: Парфёнов Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно