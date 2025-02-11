Koslowsky (Froese) Anganetha D R 16.11.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Koslowsky (Froese) Anganetha D R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.11.1894, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 04.04.1986, Rosthern, Saskatchewan, Canada

Отец
Froese David01.12.1854 г.р.
Мать
Froese (Rempel) Sara30.06.1871 г.р.
Супруги
Koslowsky Gerhard G.02.01.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894

Отец: Froese David

Мать: Froese (Rempel) Sara

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
04.05.1919

Муж: Koslowsky Gerhard G.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Супруг(-а): Gerhard G. Koslowsky

Смерть
04.04.1986
Rosthern, Saskatchewan, Canada

Похороны
Неизвестно
Rosthern, Saskatchewan, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.