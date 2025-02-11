Koslowsky (Froese) Anganetha D R
женский, родилась 16.11.1894, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 04.04.1986, Rosthern, Saskatchewan, Canada
ОтецFroese David01.12.1854 г.р.
МатьFroese (Rempel) Sara30.06.1871 г.р.
Супруги
Koslowsky Gerhard G.02.01.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894
Отец: Froese David
Мать: Froese (Rempel) Sara
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Бракосочетание
04.05.1919
Муж: Koslowsky Gerhard G.
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
04.04.1986
Rosthern, Saskatchewan, Canada
Похороны
Неизвестно
Rosthern, Saskatchewan, Canada