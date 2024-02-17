Herz (Mayer) Rosine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herz (Mayer) Rosine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mayer Karl

Мать: Mayer Rosine

Смерть
Неизвестно
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