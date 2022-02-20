Алимова Людмила Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти20.02.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1959
Дочь: Гребенникова Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Алимов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1968
Сын: Алимов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Алимов Григорий Григорьевич
Смерть
20.02.2022