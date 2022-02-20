Алимова Людмила Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимова Людмила Всеволодовна

Алимова Людмила Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

20.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Петров Всеволод Александрович

Мать: Чекова Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.08.1959

Дочь: Гребенникова Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Алимов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1968

Сын: Алимов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Алимов Григорий Григорьевич

Смерть
20.02.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.