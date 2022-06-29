Ирина/Арина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Гурий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иев Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Смерть
Неизвестно