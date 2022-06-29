Ирина/Арина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина/Арина Ефимовна

Ирина/Арина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Гурий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иев Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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