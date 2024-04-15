Кулешов Егор Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: Кулешов Кирилл Иев
Мать: Кулешова Лукерья
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 - Семья №18 Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин - владелец Алексей Васильевич Гвозде... Показать все
Смерть
Неизвестно