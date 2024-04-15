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Кулешов Егор Кириллович

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Кулешов Кирилл Иев

Мать: Кулешова Лукерья

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 - Семья №18 Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин - владелец Алексей Васильевич Гвозде... Показать все
Смерть
Неизвестно
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