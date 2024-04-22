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Торопченов Яков Петров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Торопченов Петр Романов

Мать: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1816
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