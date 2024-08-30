Ступина Праскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти12.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1822
Дочь: (Ступина) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1824
Сын: Ступин Иван Павлович
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1825
Дочь: (Ступина) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1826
Дочь: (Ступина) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
07.09.1827
Дочь: (Ступина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1828
Дочь: (Ступина) Вера Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1830
Дочь: (Ступина) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ступин Александр Павлович
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1836
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1838
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1840
Дочь: (Ступина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович
Смерть
12.10.1869