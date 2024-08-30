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Ступина Праскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

12.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Павел Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1822

Дочь: (Ступина) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.09.1824

Сын: Ступин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1825

Дочь: (Ступина) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1826

Дочь: (Ступина) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1827

Дочь: (Ступина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.08.1828

Дочь: (Ступина) Вера Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1830

Дочь: (Ступина) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ступин Александр Павлович

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1836

Сын: Ступин Николай Павлович

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1838

Сын: Ступин Николай Павлович

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1840

Дочь: (Ступина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Ступин Павел Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
12.10.1869
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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