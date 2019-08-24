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Белоклоков Анисим Федорович
Белоклоков Анисим Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
24.08.19
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Белоклокова Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.08.19
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать:
Белоклокова Ирина
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