Белоклоков Анисим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоклоков Анисим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.08.19

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.08.19
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: Белоклокова Ирина

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