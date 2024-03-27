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Миннежан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тимергалиев Миннегазий

Мать: Бибижямиля

Смерть
1971
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